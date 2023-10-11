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أحمد جودة - القاهرة - كواليس كاملة بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وحزب الله اللبناني

قامت واشنطن بإرسال حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط لمساعدة إسرائيل، مما جعل حزب الله اللبناني يصدر بيانًا في هذا الشأن.

وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول بيان حزب الله اللبناني وآخر التطورات الحادثة بخصوص الحرب مع إسرائيل.

حزب الله اللبناني: إرسال حاملات طائرات يكشف ضعف الجيش الإسرائيلي

حزب الله اللبناني

أصدر حزب الله اللبناني بيانا اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر، أوضح خلاله أن إرسال حاملات طائرات أميركية إلى المنطقة، يعتبر ضعف من الجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان: "إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة يكشف عن ضعف الآلة العسكرية" لإسرائيل، و"بالتالي حاجتها إلى الدعم الخارجي المتواصل".

وأضاف: "لذلك نؤكد أن هذه الخطوة لن تخيف شعوب أمتنا".

هجوم حزب الله على إسرائيل

قام حزب الله اللبناني صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر بإطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي، ردًا على مقتل 3 من عناصره قبل يومين، في استهداف ردت عليه إسرائيل بقصف مكثف طال جنوب لبنان وأوقع 3 مصابين مدنيين.

ويجدر الإشارة إلى أن حزب الله اللبناني دخل على خط التصعيد بين إسرائيل وحماس، التي شنت هجمات مباغتة صباح السبت الماضي الموافق 7 أكتوبر.

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أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة

انطلقت الاشتباكات بين الطرفين حينما قامت حركة حماس بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تحت مسمى "طوفان الأقصى".

قامت إسرائيل بالرد على هذا الهجوم، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

بلغت حصيلة الشهداء في فلسطين حتى اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر، نحو 1055 شخصا، وإصابة أكثر من 5184.

فيما تجاوز عدد القتلى في إسرائيل نحو 1200 قتيل، فضلًا عن أكثر من 3007 مصاب.

غزة وإسرائيل

وما تزال الاشتباكات مستمرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي، فيما يجري الحديث عن "اجتياح بري" وشيك لقطاع غزة.