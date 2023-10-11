نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أبو الغيط: سكان غـــزة يتعرضون لمجـزرة يجب وقفها فورا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد أبو الغيط، امين عام جامعة الدول العربية، إن الفلسطينين يتعرضون لمجزرة يجب وقفها فورا.

وأضاف أبو الغيط خلال الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب، أن التصعيد الجاري في الأراضي المحتلة غير مسبوق وهناك احتمالات لاتساع نطاق الأحداث وانفلات الأوضاع.

ودعا أبو الغيط، إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف التصعيد بالأراضي المحتلة، مؤكدا أن التصعيد الجاري بالأراضي المحتلة ليس وليد اليوم.

وشدد امين عام جامعة الدول العربية، على أن الصيغة العربية لحل الدولتين المطروحة هي السبيل للسلام للجميع والاستقرار للمنطقة.

وأعلنت قناة اكسترا نيوز، عصر اليوم، بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، كشف أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا يوم الأربعاء لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسب RT.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إنه تم تقديم مذكرة تتضمن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسى على المستوى العربى والدولى لوقف العدوان الإسرائيلى ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال العكلوك، إن الاجتماع العاجل يأتى في ظل العدوان الإسرائيلى الغاشم المستمر على الشعب الفلسطينى، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، على مدار الأيام الماضية، تحت حماية ورعاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، وعدوان إسرائيلى على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطينى وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم. وقال إن المندوبية تطلب من الأمانة العامة الموقرة سرعة اتخاذ اللازم نحو تعميم هذه المذكرة على مندوبيات الدول الأعضاء الشقيقة، والعمل على عقد الاجتماع المطلوب بالسرعة الممكنة.