العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: "خطأ" أثار شبهات بوقوع تسلل جوي من لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن "خطأ" كان وراء تقارير حول الاشتباه بـ"تسلل جوي" من لبنان، مستبعدا فرضية وقوع أي حادث كبير قرب الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في بيان متلفز: "لا يوجد إي إطلاق حتى هذه اللحظة من لبنان"، موضحا بشأن الانذار الذي تمّ إطلاقه سابقا "كان هذا خطأ نحقق فيه (...) سنتحقق إن كان عطلا فنيا أم خطأ بشريا".

وأظهر تطبيق خدمة التحذير في حالات الطوارئ في إسرائيل صدور تنبيهات في أنحاء شمال إسرائيل للتحذير من هجوم بالطائرات.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن مقذوفات سقطت في الشمال وأن طاقم تلفزيون رويترز شاهد منزلا يتعرض للقصف.

تأتي تلك الأنباء بعد أن أطلقت "حزب الله" صواريخ مضادة للدبابات صوب موقع عسكري إسرائيلي في وقت سابق، الأربعاء، وزعمت أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة جنود.

وأكد الجيش الإسرائيلي الهجوم غير أنه لم يعلق على الخسائر البشرية المحتملة.

وقصف الجيش الإسرائيلي المنطقة التي انطلق منها الهجوم في جنوب لبنان.