العالم اليوم - أحداث غزة.. تنسيق أميركي إسرائيلي مصري بشأن "ممر آمن"

انتم الان تتابعون خبر أحداث غزة.. تنسيق أميركي إسرائيلي مصري بشأن "ممر آمن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 أكتوبر 2023 10:20 مساءً - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" إن المشاورات جارية مع إسرائيل ومصر فيما يخص معبر آمن للمدنيين الراغبين الخروج من غزة.

وأضاف كيربي: "لا أحد يريد أن يرى أبرياء مدنيين يقتلون، وحماس تمثل الشعب الفلسطيني وعن عمد تضعه في الخطر، لا يجب أن يدفع المدنيين الثمن لما تفعله حماس".

وتابع: "إسرائيل وأميركا تتقاسمان مبادئ مشتركة وتحترمان الحياة البشرية وقوانين الحرب والنزاع هذا ما يفصلنا عن حماس".

وأكمل: "نريد أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة، الولايات المتحدة أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق مساء الأربعاء، قال كيربي بمؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تتواصل مع إسرائيل على مدار الساعة لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها وعن الشعب.

وأضاف: "العديد سأل عن الممر الآمن للمدنيين في غزة، نتحدث مع نظرائنا الإسرائيليين والمصريين وندعم ممرا آمنا للمدنيين فهم لا يلامون على ما فعلته حماس، المدنيون يجب أن يحموا في النزاعات وتعطى لهم الفرصة لتجنب القتال".

وقال مصدران أمنيان مصريان إن مصر ناقشت خططا مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتقديم مساعدات إنسانية عبر حدودها مع قطاع غزة.

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن المساعدات ستمر عبر معبر رفح الحدودي بين غزة وسيناء المصرية، المغلق حاليا.

أعداد القتلى