نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتانياهو: سندمر "حماس" ودماء قادتها مهدورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، إنه سيعمل على "تدمير حماس"، مشددا على أن "دماء قادتها مهدورة".

وأضاف نتانياهو في خطاب إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت: "نحارب بكل قوتنا وعلى كل الجبهات".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على حصول بلاده للدعم القوي لمواصلة الحرب ضد "حماس".

وفيما يتعلق بالدعم الأميركي، قال نتانياهو: "حصلنا على مساعدات عسكرية أميركية وننتظر وصول حاملة الطائرات".

من جانبه، شدد غالانت على ضرورة "تدمير العدو بكل الوسائل وبدون كلل"، مضيفا: "سننتصر وسنغير الواقع الاستراتيجي. سنمحو حماس من على وجه الأرض".

وتابع غالانت قائلا: "لن نسمح بالإبقاء على وضع يتم فيه قتل إسرائيليين"، واختتم كلمته قائلا: "دولتنا تواجه أصعب ساعاتها، ونواجه عدوا يجب القضاء عليه بكل الوسائل المتاحة".