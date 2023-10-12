نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح شكري: مصر ترفض رفضا كاملا محاولات تصفية القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سامح شكري، وزير الخارجية، رفض مصر الكامل لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بالوسائل العسكرية أو التهجير على حساب دول المنطقة، مشددًا أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

وقال شكري، في كلمته، أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء: "أود التذكير أن مصر هي التي فتحت بوابة السلام في منطقة الشرق الأوسط وتحملت تكاليف باهظة للحفاظ على أفقه وإمكانية تحقيقه وستظل مصر على عهدها في تحمل مسؤوليتها تجاه أشقائها العرب".

وأضاف وزير الخارجية أن مصر لن تألو جهدا خلال الفترة المقبلة للعمل مع الجميع والتوصل إلى تهدئة، ثم معاودة العمل بلا كلل، من أجل التوصل لسلام شامل وعادل يرتقي لتطلعات شعوب المنطقة بأسرها.

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