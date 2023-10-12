عاجل - بايدن عن ما يحدث من حماس في إسرائيل: يتجاوز جرائم "داعش" (بث مباشر حصري الآن)

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أحمد جودة - القاهرة - بايدن عن ما يحدث من حماس في إسرائيل: يتجاوز جرائم "داعش" (بث مباشر حصري الآن)

بايدن عن ما يحدث من حماس في إسرائيل: يتجاوز جرائم "داعش" (بث مباشر حصري الآن).. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ما قامت به حركة "حماس" تجاه إسرائيل يتجاوز جرائم "داعش"، مطالبًا خلال كلمة له، مساء اليوم، إيران "بتوخي الحذر".

وشدد بايدن على أن بلاده ستعمل على "استعادة المحتجزين الأمريكيين في غزة"، مؤكدًا "أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو بضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقا لقواعد الحرب".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن حصيلة من تأكد مقتلهم من المواطنين الأميركيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس قد ارتفع إلى 22 شخصا.

بث مباشر.. آخر تطورات فلسطين اليوم (البث الحي)

السعودية توجه رسالة لـ إسرائيل وتطالب بوقف الهجوم على قطاع غزة

وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان يوم الأربعاء، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن المملكة "تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري" في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الاتصال على "موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل إزهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة".

وأضاف البيان أن ولي العهد السعودي شدد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

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فلسطين اليوم.. ماذا يحدث الآن في قطاع غزة؟

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه سيعمل على "تدمير حماس"، مشددا على أن "دماء قادتها مهدورة".

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في خطاب إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت: "نحارب بكل قوتنا وعلى كل الجبهات"، مشددًا على حصول بلاده للدعم القوي لمواصلة الحرب ضد "حماس"، وفيما يتعلق بالدعم الأمريكي، قال: "حصلنا على مساعدات عسكرية أميركية وننتظر وصول حاملة الطائرات".

من جانبه، شدد غالانت على ضرورة "تدمير العدو بكل الوسائل ودون كلل"، مضيفا: "سننتصر وسنغير الواقع الاستراتيجي. سنمحو حماس من على وجه الأرض".

وتابع غالانت قائلا: "لن نسمح بالإبقاء على وضع يتم فيه قتل إسرائيليين"، واختتم كلمته قائلا: "دولتنا تواجه أصعب ساعاتها، ونواجه عدوا يجب القضاء عليه بكل الوسائل المتاحة".

واستشهد 4 فلسطينيين على الأقل، الأربعاء، في هجوم للمستوطنين في قرية في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي حادثين منفصلين، قتل فلسطيني قرب بيت لحم وفتى في بلدة بني نعيم شرق الخليل "برصاص الاحتلال"، وفق الوزارة.

وبذلك، ارتفعت إلى 29 قتيلا على الأقل، حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية مذ شنّت حركة حماس عملية عسكرية ضد إسرائيل، السبت، وفقا لوزارة الصحة في رام الله.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية أن هؤلاء سقطوا برصاص الجيش والمستوطنين.

والأربعاء، أعلنت الوزارة في بيان عن سقوط "3 شهداء جراء اعتداء المستوطنين على بلدة قصرة" قرب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.

من جانبه، قال رئيس بلدية قصرة هاني عودة لوكالة فرانس برس "هاجم المستوطنون البلدة بحماية الجيش وتطورت المواجهات، وأطلق الجيش والمستوطنون النار على الأهالي".

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة استشهاد فلسطيني رابع في قصرة.

وأفاد جيش الاحتلال، بأن "جنودا عاملين على مشارف بلدة قصرة، أبلغوا عن سماع إطلاق نار في المنطقة"، مضيفا أنه "يبحث في التقارير" عن سقوط قتلى فلسطينيين.

ونشرت منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية غير الحكومية مقطع فيديو قالت إنه يظهر هجوم المستوطنين في قصرة.

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وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية "استشهاد مواطن (لم تحدّد هويته) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب بيت لحم" بجنوب الضفة.

وتأتي هذه المواجهات بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس، السبت، على إسرائيل التي ردت بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة وفرض حصار مطبق على القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال، ارتفاع حصيلة قتلى العملية إلى 1200 في إسرائيل، وإصابة أكثر من 2700 بجروح.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في غزة إلى 1100، بينما أصيب 5339 شخصا بجروح، وفق وزارة الصحة في القطاع.