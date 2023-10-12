العالم اليوم - غارات إسرائيلية على غزة.. وفيديو يوثق دمار منزل في خان يونس

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية على غزة.. وفيديو يوثق دمار منزل في خان يونس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 02:24 صباحاً - شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، فيديو قالوا إنه يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزل لعائلة أبو الريش في خان يونس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 5 قتلى في قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة معن بخان يونس، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن مفقودين تحت الركام ما تزال جارية.

وأشارت مواقع محلية إلى أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى الفلسطينيين.

وحذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، من أن الأدوية والمعدات الطبية المتوفرة والوقود على وشك النفاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المستشفيات في غزة، في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، وبات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض.

وحمّل بيان صادر عن وزارة الصحة "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".

واختتم البيان بالقول إن "الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت، ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".