العالم اليوم - حماس تفرج عن إسرائيلية وطفليها.. والمتحدث باسم الجيش: مسرحية

انتم الان تتابعون خبر حماس تفرج عن إسرائيلية وطفليها.. والمتحدث باسم الجيش: مسرحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 02:24 صباحاً - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" ليل الأربعاء أنها أفرجت عن سيدة إسرائيلية مع طفليها.

وقالت "القسام" في بيان إنه "تم إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات".

وأظهر مقطع فيديو امرأة ترتدي قميصا أزرق اللون مع طفلين يبتعدون عن منطقة نصبت فيها أسلاك شائكة، برفقة ثلاثة عناصر من الحركة.

الرد الإسرائيلي على فيديو الإفراج عن الإسرائيلية وطفليها

تعليقا على الفيديو، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه في "إكس": "بعد أن شاهد العالم كله وجهها القبيح والحقيقي كمنظمة بربرية قامت بإعدام مئات الأبرياء الأطفال والنساء في هجوم إرهابي ومجزرة بشعة تحاول حماس تغيير الحقيقة من خلال مسرحية نشر فيديو دعائي عبر أبواقها الإعلامية".

وأضاف أدرعي: "الحقيقة واضحة وجلية وسوف تتضح معالمها أكثر في الأيام المقبلة. حماس أسوأ من داعش وسنواصل تسديدها الضربات القوية دون توقف".