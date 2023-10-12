العالم اليوم - هجوم فاجأ القادة في إيران..معلومات استخباراتية عن عملية حماس

انتم الان تتابعون خبر هجوم فاجأ القادة في إيران..معلومات استخباراتية عن عملية حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 03:23 صباحاً - قالت مصادر أميركية يوم الأربعاء إن إيران كانت تعلم على الأرجح بأن حماس تخطط لتنفيذ "عمليات ضد إسرائيل" لكن تقارير أولية للمخابرات الأميركية تشير إلى أن بعض الزعماء الإيرانيين فوجئوا بالهجوم الذي لم يسبق له مثيل وشنته الحركة من غزة.

ووفق لمصدر مطلع على معلومات المخابرات الأميركية، فإنه عادة ما يتم إبلاغ المسؤولين الإيرانيين بمثل هذه العمليات الكبيرة التي تنفذها حماس، والتي دعمتها طهران منذ فترة طويلة بالأسلحة والأموال.

لكن مسؤولا أميركيا قال إن إيران كانت على الأرجح تعلم أن حماس تخطط لعملية ضد إسرائيل "لكن دون معرفة التوقيت أو النطاق المحدد لما حدث" في مطلع الأسبوع.

وأكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الأربعاء في مقابلة مع قناة إم.إس.إن.بي.سي، أن إيران متواطئة بسبب علاقاتها طويلة الأمد مع حماس ولكن "لم نر أي شيء يشير إلى دعم محدد لهذه المجموعة المحددة من الهجمات".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أفاد بأن الولايات المتحدة جمعت عدة معلومات استخباراتية تظهر أن القادة الرئيسيين في إيران لم يعلموا أن الهجوم سيحدث وتفاجئوا به.

وذكر المصدر المطلع على المعلومات الاستخباراتية لرويترز، أن أجهزة المخابرات الأميركية لا تزال تبحث عن أي دليل يثبت تورط إيران بالإضافة إلى مراجعة معلومات استخباراتية قديمة بحثا عن أدلة.

وأوضح المسؤول، الذي اشترط عدم كشف هويته، أن التحقيق مستمر وأنه "من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات نهائية".

وفي كلمته أمام زعماء الطائفة اليهودية الأميركية في البيت الأبيض يوم الأربعاء، تحدث الرئيس جو بايدن عن المساعدة العسكرية العاجلة لإسرائيل وتحريك حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط وإرسال المزيد من الطائرات المقاتلة إلى المنطقة لإظهار الدعم الأميركي، وشدد على أن إدارته "أوضحت للإيرانيين: توخوا الحذر".