العالم اليوم - فيديو: "القبة الحديدية" تتصدى لصواريخ حماس فوق عسقلان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 05:16 صباحاً - نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لتصدي "القبة الحديدية" الإسرائيلية لصواريخ أطلقت من غزة على عسقلان.

وكانت حركة حماس قد أطلقت رشقات صاروخية مكثفة على مدينة عسقلان داخل إسرائيل، بعدما أمهلت السكان حتى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء الماضي لإخلاء المدينة.

وقال بيان لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس إنها أطلقت رشقات متواصلة لقصف عسقلان ردا على "تهجير المدنيين" في غزة.

وأضاف البيان: "إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي سياسة تهجير المدنيين، ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى".

كذلك قصفت القسام الأحد الماضي، مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

والسبت الماضي، رصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ التي أطلقتها القسام، كما ظهرت مبان اشتعلت بها النيران في عدد من مناطق إسرائيل، وسط فرار للسكان.