العالم اليوم - اختبأ 8 ساعات.. فيديو لإسرائيلي ناج من "هجوم الحفل"

انتم الان تتابعون خبر اختبأ 8 ساعات.. فيديو لإسرائيلي ناج من "هجوم الحفل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - كشف إسرائيلي تفاصيل نجاته من الموت، بعد هجوم حماس على حفل "سوبر نوفا" الموسيقي، الذي كان يقام في منطقة جنوبي إسرائيل في وقت متأخر الجمعة، واستمر حتى صباح السبت.

وكان مئات الأشخاص يحضرون الحفل قبل أن يقتحمه مسلحون ويشرعون في إطلاق النار.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، عشرات الشباب والشابات يصرخون ويركضون في اتجاهات مختلفة، وبحسب تقارير إعلامية انتشلت أكثر من 260 جثة من موقع الحفل.

ومن بين الناجين بأعجوبة من هذا الهجوم، الشاب غي دانون، الذي نشر مقطع فيديو يظهر فيه مذعورا ويتنفس بصعوبة خلال اختبائه بين الأشجار، في الوقت الذي كان يطلق فيه مسلحو حماس النار.

وفي حوار مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قال دانون: