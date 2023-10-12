العالم اليوم - بالفيديو.. إسرائيل تعلن مقتل قيادي في القوة البحرية لحماس

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إسرائيل تعلن مقتل قيادي في القوة البحرية لحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل محمد أبو شمالة، العضو البارز في القوة البحرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، خلال ليل الأربعاء.

وأوضح الجيش أن أبو شمالة "كان ناشطا كبيرا في القوات البحرية التابعة للحركة، في الجزء الجنوبي من قطاع غزة".

ونشر الجيش مقطع فيديو لاستهداف منزل أبو شمالة في رفح، لكن لم يتسن التأكد مما إذا كان القيادي في حماس موجودا داخله وقت القصف.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تم استخدام منزل أبو شمالة أيضا لتخزين أسلحة بحرية مخصصة للاستخدام في عمليات إرهابية ضد إسرائيل".