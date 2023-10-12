نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عن طريق مصر.. الأردن يسيّر أول طائرة إغاثة إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عن إرسال أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية/سلاح الجو.

وقال بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، إن الطائرة تحمل مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر ومن ثم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدّها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع.

وبدوره، قال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إنه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز أولى الإمدادات الطبية العاجلة لقطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.

ويشار إلى أن الهيئة فتحت باب استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني: www.jhco.org.jo.

كما أطلقت الهيئة حملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاستقبال التبرعات العينية والنقدية في مراكز المحافظات.