العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعترف: كانت هناك مؤشرات على هجوم حماس

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعترف: كانت هناك مؤشرات على هجوم حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:20 صباحاً - اعترف الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية صباح السبت، سبقته "بعض المؤشرات".

ونشرت القناة "13" الإسرائيلية تقريرا قالت فيه إن كبار ضباط المخابرات ناقشوا، ليلة الجمعة، بعض "المؤشرات غير المحددة على هجوم تستعد حماس لشنه جنوب إسرائيل".

وأضافت: "ناقش كبار ضباط المخابرات هذه المؤشرات ليلة الجمعة، واتفقوا على مواصلة النقاش صباح السبت".

ورد الجيش الإسرائيلي على هذا التقرير، حيث قال المتحدث باسمه الأدميرال دانييل هغاري: "لم تكن هناك تحذيرات استخباراتية كبيرة، لكن كانت هناك بعض المؤشرات"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "لم يكن هناك تحذير. المؤشرات التي ظهرت قبل ساعات ربما اعتمدت على تقارير استخباراتية مختلفة".

وأشار إلى أن "الجيش سيحقق في كل ما يحيط بالهجوم المفاجئ للجماعة الإرهابية".

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