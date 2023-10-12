العالم اليوم - مسؤول إسرائيلي يكشف "دور إيران" في هجمات حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:20 صباحاً - كشف مسؤول إسرائيلي بارز أن إيران "أعطت الضوء الأخضر" لحركة حماس، لكي تشن هجومها المفاجئ على إسرائيل الذي بدأ صباح السبت.

وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "إيران كانت على علم بالعملية. أعطت الضوء الأخضر لحماس".

وتتعارض هذه التصريحات مع معلومات الاستخبارات الأميركية، التي تشير إلى أن كبار المسؤولين في طهران فوجئوا بالهجوم الذي وقع على إسرائيل من قبل حماس.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي حجبت "سي إن إن" اسمه، إن إيران "ربما لم تكن على علم بالتوقيت الدقيق للهجمات من غزة، لكنها بالتأكيد كانت على علم بعملية حماس قبل وقوعها".

وأكد أنه تم إطلاعه على معلومات من أجهزة الاستخارات الإسرائيلية بهذا الشأن.

وكانت إيران أكدت أنها لم تشارك في هجمات حماس، التي أدت حتى الآن إلى 1300 قتيل في إسرائيل فضلا عن آلاف المصابين.

ومن جهة أخرى، قال المسؤول إن حزب الله يسمح حاليا لفصائل فلسطينية بمهاجمة إسرائيل، انطلاقا من الأراضي التي يسيطر عليها في لبنان.

والأربعاء حذر الرئيس الأميركي جو بايدن إيران من التورط في الصراع الإسرائيلي مع حماس، وسط مخاوف من توسعه إقليميا.