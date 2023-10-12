العالم اليوم - وزير إسرائيلي: دخول الموارد الأساسية غزة مقابل إطلاق الرهائن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 11:17 صباحاً - قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الخميس، إن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، خلال هجومها المفاجئ على إسرائيل.

وقال كاتس في بيان: "المساعدات الإنسانية لغزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم".

ونفذت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة صباح السبت هجوما مباغتا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برا وبحرا وجوا، وأسر أشخاص وقتل آخرين في تجمعات إسرائيلية قريبة من القطاع.

والإثنين أمرت إسرائيل بفرض "حصار كامل" على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

وأشار الجيش الإسرائيلي الى وجود مئات "المفقودين" نتيجة هجوم حماس، بينهم قرابة 150 محتجزا لدى الحركة.