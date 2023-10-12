العالم اليوم - لجلب جنود الاحتياط.. "العال" الإسرائيلية تكسر "قاعدة السبت"

انتم الان تتابعون خبر لجلب جنود الاحتياط.. "العال" الإسرائيلية تكسر "قاعدة السبت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، الخميس، أنها ستطلق عددا من الرحلات، السبت، لإحضار جنود تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وستجلب الشركة جنود الاحتياط الإسرائيليين من أوروبا والولايات المتحدة، ضمن التعبئة التي أعلنها الجيش في إطار الصراع مع حركة حماس.

وأوضحت الشركة أن هذه الرحلات ستكون مجانية.

وتعد الرحلة هي الأولى التي تجدولها شركة "العال" يوم سبت منذ عام 1982، حيث إنها لا تنقل الركاب في أيام السبت أو خلال الأعياد الدينية اليهودية.