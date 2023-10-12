العالم اليوم - مؤشر نيكي الياباني يقفز بدعم من أسهم الرقائق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - قفز مؤشر نيكي الياباني، الخميس، مع تهافت المستثمرين على شراء الأسهم التي تراجعت أسعارها بشدة بعد عمليات بيع كثيفة، وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق مكاسب المؤشر.

وقال إيكو ميتسوي مدير الصناديق لدى أيزاوا للأوراق المالية "أبدت السوق قوة بشكل عام. أعاد المستثمرون شراء الأسهم التي انخفضت في عمليات البيع الأخيرة. وأدركوا أن أساسيات الاقتصاد الياباني لم تتغير".

وهبط مؤشر نيكي إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي، متراجعا بما يقرب من عشرة بالمئة عن أعلى مستوى في 33 عاما، الذي سجله في منتصف يونيو، وذلك وسط مخاوف إزاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

تحركات السوق

وصعد مؤشر نيكي 1.75 بالمئة إلى 32494.66 نقطة، ليسجل أعلى نقطة عند الإغلاق منذ 25 سبتمبر، ويواصل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة إلى 2342.49 نقطة.

وأعلنت سامسونغ للإلكترونيات الأربعاء، تراجع الأرباح الأولية للربع الثالث بنسبة أقل من 78 بالمئة المتوقعة، إذ أظهرت سوق رقائق الذاكرة المتعثرة علامات مبكرة على التعافي من الانكماش الحاد.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون اليابانية لتصنيع معدات تصنيع الرقائق 2.94 بالمئة، ليمنح الدعم الأكبر للمؤشر نيكي، يليه سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق الذي قفز 4.03 بالمئة.

وقلصت إدميتسو كوسان خسائر مبكرة لتغلق مرتفعة 5.58 بالمئة، بعد أن قالت شركة التكرير إنها ستشكل تحالفا مع تويوتا موتور لتطوير وإنتاج بطاريات الحالة الصلبة بالكامل للسيارات الكهربائية.

وهبط مؤشر قطاع مستكشفي الطاقة 0.8 بالمئة، ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مع تراجع أسعار النفط.

ومن بين إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 179 سهما وانخفض 46.