العالم اليوم - لهذا السبب.. ملعب "ويمبلي" يقرر عدم رفع علم إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. ملعب "ويمبلي" يقرر عدم رفع علم إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 02:20 مساءً - أكدت مصادر إنجليزية أن الاتحاد الإنجليزية لكرة القدم قرر عدم استخدام ألوان علم إسرائيل، في المجسم الخارجي لملعب ويمبلي الشهير، خلال مباراة إنجلترا الدولية المقبلة.

وبعد أيام من الجدل حول هذا الموضوع، قرر الاتحاد الإنجليزي عدم إنارة القوس العملاق للملعب بألوان علم إسرائيل، خلال مباراة إنجلترا وأستراليا الودية، الجمعة.

وقال صحيفة "تيليغراف" إن الاتحاد الإنجليزي قرر الاكتفاء"بـدقيقة صمت" للحداد، قبل انطلاق المباراة.

وقال موقع "بي بي سي" إن السبب يعود إلى أن "أن كبار المسؤولين يشعرون بالقلق من تصور أنهم قد ينحازون إلى أحد الجانبين في صراع الشرق الأوسط".

وأثار القرار الجدل في عدد من الصحف البريطانية، التي طالبت برفع علم إسرائيل، مثل ما تم رفع علم فرنسا وأوكرانيا بالسابق.

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