نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن: سعداء بأكبر تجمع نسائي في إنجلترا لدعم الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت قيادة حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" قامت سيدات مصر المشتغلات بالعمل العام المصري بإنجلترا بإنشاء أكبر تجمع في تاريخ العمل العام النسوي في إنجلترا وذلك لدعم السيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج، إن الحملة على تواصل مستمر مع القيادات المصرية النسوية في إنجلترا وذلك لتنسيق العمل فيما بينها مرة والتنسيق بينها وبين الحملة على مستوى دول العالم مرة أخرى.

وأضاف مطر، أنهم في حملة مواطن لدعم مصر سعداء للغاية بهذا التجاوب متقطع الذي تبديه سيدات مصر بالخارج لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات الهامة والتي تعتبر مفصلية في عمر الوطن، والتي تأتي في مرحلة خطيرة تحتاج إلى قائد محنك.

وأكد منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج، أن الباب سيظل مفتوحا أمام جميع سيدات مصر الوطنيات والداعمات للسيد الرئيس لينضموا إلى هذه المجموعة المتميزة والتي تتكون من:

مرڤت خليل

مني عبد اللطيف

نهي عتمان

نانسي فرج

عزيزه هلال

سوسن مهدي

دينا نور

خديجه علي

هاله شلبي

هاله يوسف

هند احمد

امل مصطفي

امل شناوي

ياسمين خليل

نور درويش

اكرام رشدي

چيهان الحسيني

مني الشافعي

امنيه محمد

ايمان وليد

نرمين محمد

راجيه راضي

رانيا جمال

ساره محمود

دينا صقر

دينا محمد

شيماء احمد

اسماء محمود

ايه اسامه

اميره داوود

هدير الحداد

داليا داوود

ناديه محمد