العالم اليوم - الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب التضخم الأميركي

انتم الان تتابعون خبر الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب التضخم الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - وسع الذهب مكاسبه، الخميس، ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توجه يتسم بالهدوء الحذر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قبل نشر بيانات التضخم الأميركية يمكن أن تقدم المزيد من الدلالات بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1881 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0951 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر. وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1894 دولارا.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، لوكالة رويترز إن أسعار الذهب ارتفعت على خلفية تراجع العائدات والنبرة الأكثر ميلا إلى التيسير النقدي من جانب بعض مسؤولي البنوك المركزية والإقبال على الشراء كملاذ آمن.

وأظهر محضر اجتماع سبتمبر للمركزي الأميركي أن الغموض المتزايد حول مسار الاقتصاد الأميركي دفع صناع السياسات إلى تبني موقف حذر جديد الشهر الماضي، وهو ما أكدته سلسلة تصريحات لمسؤولي البنوك المركزية الأميركية هذا الأسبوع.

ويركز المستثمرون الآن على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والذي من المتوقع أن يظهر اعتدال التضخم الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.16 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 886.68 دولار بينما تراجع البلاديون 0.2 بالمئة إلى 1165.17 دولار.