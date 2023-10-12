العالم اليوم - نداء عاجل من حماس.. "انقذوا مليوني فلسطيني من القتل"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - وجهت حركة حماس، الخميس، ما وصفته بـ"النداء العاجل" للمؤسسات الإغاثية والصحية والخيرية، في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لقصف متواصل من إسرائيل، ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذها مسلحون فلسطينيون صباح السبت.
وقالت حركة حماس، في بيان: "ندعو جميع المؤسسات الإغاثية والصحية والخيرية في عالمنا العربي والإسلامي وفي الأسرة الدولية، إلى التدخل العاجل".
وأضافت أن هدف التدخل هو "إدخال كل ما يلزم من المواد الطبية والإغاثية والوقود، لإنقاذ أكثر من مليوني مواطن فلسطيني من القتل والتجويع الممنهج وتدمير البنى التحية بشكل كامل".
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كشفت، الخميس، أن الوقود المتبقي في قطاع غزة المحاصر قد ينفد خلال ساعات قليلة.
وتابعت: "من الضروري السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية الموجودة داخل القطاع بالفعل بأمان، مشيرة إلى أن "الإمدادات المتناقصة بشدة داخل القطاع لا يمكنها تلبية احتياجات المدنيين لفترة طويلة".
أحدث تطورات هجمات غزة
- بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس، صباح السبت، عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
- أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.
- ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
- ما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي.
- فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 1354 شخص، الخميس، وإصابة أكثر من 6049.
- إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى أكثر من 1300 قتيل، فضلا عن أكثر من 3300 مصاب.
- أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة.
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