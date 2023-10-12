العالم اليوم - جنود وشرطيون و"مجهولون".. إسرائيل تكشف تفاصيل عن جثث القتلى

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 04:20 مساءً - كشف الجيش الإسرائيلي، الخميس، تفاصيل إضافية عن جثث القتلى الذين سقطوا خلال الأيام القليلة الماضية، في هجوم حماس.

وكانت آخر حصيلة للضحايا الإسرائيليين تشير إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وإصابة ما يزيد على 3 آلاف، من بينهم جرحى في حالة خطيرة. وكانت أبرز المعلومات والأرقام عن قتلى إسرائيل كالتالي: حدد الجيش الإسرائيلي هوية الغالبية العظمى من الجنود الذين قتلوا على يد مسلحي حماس.

تم التعرف على 222 جنديا قتيلا، وإخطار عائلاتهم ونشر أسمائهم للعامة.

كانت عملية تحديد هوية الجنود القتلى سريعة نسبيا، حيث إن الجيش لديه قواعد بيانات لبصمات أصابعهم ومسح الأسنان، كما أن الأفراد لديهم علامات تعريفية.

يهدف الجيش إلى دفن جميع الجنود القتلى بحلول ظهر الجمعة.

أما بالنسبة للمدنيين، فقد أصبحت الأمور أكثر تعقيدا.

حتى بعد ظهر الخميس، نقلت 854 جثة لمدنيين إلى قاعدة تابعة للجيش للتعرف على هوياتهم. تم التعرف على 361 منهم فقط، ودفن 264 منهم.

قبل أن تقوم السلطات بدفن الجثث، يجب إجراء اختبارات الحمض النووي للتعرف عليها.

في بعض الحالات يطلب من العائلات الحضور للتعرف على أقاربهم.

تباطأت عملية التعرف على الجثث بسبب الافتقار إلى الموظفين ذوي الخبرة والمعدات، وارتفاع عدد القتلى.

قتل 47 شرطيا إسرائيليا منذ بداية الهجمات، كما تم إدراج 12 شرطيا آخرين في عداد المفقودين.

حتى هذه الساعة، يعتبر 731 شخصا في عداد المفقودين.

جثث الفلسطينيين الذين قتلوا في الداخل الإسرائيلي لا تزال متناثرة جنوبي إسرائيل، ويتم جمعها ونقلها إلى منشأة أخرى.

يجري الجيش الإسرائيلي أيضا اختبارات الحمض النووي على جثث من يعتقد أنهم فلسطينيون، في محاولة للتعرف عليهم.

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