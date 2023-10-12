نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام تستهدف "سديروت" بـ50 صاروخا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام الفلسطينية أنها وجهت اليوم الخميس ضربة لسديروت بـ50 صاروخا، استمرارا لعملية "طوفان الأقصى" التي بدأت السبت الماضي.

وأضافت أنها "قصفت بيت شيمش غرب ​القدس​ برشقة صاروخية".

وأعلنت ​كتائب القسام​ في وقت سابق اليوم قصف قاعدة "رعيم" العسكريّة برشقة صاروخيّة في إطار معركة "طوفان الأقصى".

وأضافت أنها قصفت مطار بن غوريون في تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

ولا تزال كتائب القسام ترد على قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء استهدافه المدنيين في القطاع، وفرض الحصار الكامل عليه، في الوقت الذي تنعدم فيه مقومات الحياة الأساسية نتيجة لقطع المياه والكهرباء ومنع إيصال الإمدادات الغذائية.