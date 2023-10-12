العالم اليوم - الدولار يصعد بعد بيانات مخيبة للتوقعات للتضخم في أميركا

انتم الان تتابعون خبر الدولار يصعد بعد بيانات مخيبة للتوقعات للتضخم في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 05:16 مساءً - ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر بفعل ارتفاع أسعار البنزين، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وقالت وزارة العمل الأميركي إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.3 بالمئة في أغسطس. وقفز المؤشر 0.6 بالمئة في أغسطس، وهو أكبر صعود منذ 14 شهرا.

وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، بواقع 0.379 بالمئةإلى 106.060، بينما هبط اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0575 دولار.

وبعد صدور بيانات التضخم، واصلت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية تسعير حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة الشهر المقبل، لكن فرص رفع أسعار الفائدة زادت إلى ما يقرب من 41 بالمئة في ديسمبر، من حوالي 28 بالمئة في وقت متأخر من الأربعاء، وفقًا لبيانات FedWatch الخاصة بـ CME.