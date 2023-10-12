العالم اليوم - تباين مؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم الأميركية

انتم الان تتابعون خبر تباين مؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها على تباين، الخميس، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر، على الرغم من انحسار الضغوط الرئيسية على الأسعار، ما يزيد الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بلا تغيير الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر قد استقر عند 3.7 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.1 بالمئة على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات وهي أدنى قراءة في أكثر من عامين.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 3.6 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل 0.6 بالمئة في أغسطس

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتباطأ التضخم على أساس شهري إلى 0.3 بالمئة في سبتمبر الماضي.

تحركات الأسواق

بحلول الساعة 14:26 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 97.03 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 33,707.84 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.89 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 4,379.08 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 54.03 نقطة، أو 0.40 بالمئة، ليصل إلى 13,713.71 نقطة.