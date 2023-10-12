الصليب الأحمر الدولى: الوضع الإنسانى فى قطاع غزة سيخرج عن السيطرة قريبًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 06:20 مساءً - حذر الصليب الأحمر الدولى، اليوم الخميس، من أن الوضع الإنسانى فى قطاع غزة سيخرج عن السيطرة قريبًا فى ظل القصف الإسرائيلى المكثف.

وأعرب المدير الإقليمى للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط فابريتسيو كاربونى عن قلقه على مصير المدنيين فى قطاع غزة، الذى يتعرض لقصف مكثف يومي.

وأحكمت دولة الاحتلال الحصار المفروض منذ 2006 على قطاع غزة، البالغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة، وقطعت عنه المياه والكهرباء والغاز والإمدادات.

وحذر كاربونى خلال مؤتمر صحفى عبر الإنترنت، من أن الوضع الإنسانى فى القطاع "سيخرج عن السيطرة بسرعة"، موضحا أن القصف المتواصل لا يسمح لمنظمته بتوزيع مخزونها من بعض المواد الضرورية مثل البنزين لمولدات الكهرباء والكلور لشبكة المياه.

وقال إن "الظروف الأمنية لا تسمح لنا بالتنقل بحرية". مشيرا إلى أن خمسة مُسعفين من الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر استشهدوا منذ بدء التصعيد.

وشدد على ضرورة إقامة ممر إنسانى لإدخال المواد الضرورية والمعدات الطبية والوقود، وهو ما دعت إليه الأمم المتحدة أيضا.



وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا، وفى الضفة ارتفعت الحصيلة إلى 31 شهيدًا، و180 جريحا.