العالم اليوم - المغرب يطلق مناقصة لمحطة تحلية للمياه في مدينة الناظور

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:10 مساءً - قال وزير التجهيز والماء في المغرب، نزار بركة، الخميس، إن بلاده تعتزم طرح مناقصة لبناء محطة لتحلية المياه بطاقة سنوية تبلغ 250 مليون متر مكعب بحلول نهاية العام.

وقال الوزير لرويترز على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إن المحطة في مدينة الناظور بشمال شرق البلاد، ستكون ثاني أكبر محطة في البلاد بعد منشأة تبلغ طاقتها 300 مليون متر مكعب مخطط لها في الدار البيضاء.

وأضاف أنه يتوقع أن تنطلق أعمال بناء محطة الدار البيضاء مطلع العام المقبل على أقصى تقدير، مع ضخ المياه العذبة بحلول 2027، مضيفا أن محطتي الناظور والدار البيضاء ستعتمدان على الطاقة المتجددة.

وقال بركة "تحلية المياه ستضمن توفير مياه الشرب للمناطق الساحلية وستكون مياه السدود للمدن الداخلية والمناطق الريفية والزراعية".

استنزف جفاف استمر خمس سنوات المخزونات مما أدى إلى فرض قيود على استخدام المياه في بعض المدن والمناطق الزراعية.

ويخطط المغرب لبناء ثماني محطات جديدة لتحلية المياه تعمل بالطاقة المتجددة، إضافة إلى 12 محطة تعمل بالوقود الأحفوري. ويهدف إلى إنتاج 1.3 مليار متر مكعب من المياه العذبة من تحلية المياه بحلول عام 2035.

وبنى المغرب ممرا مائيا من الحوض الشمالي الغربي الغني بالمياه إلى سد بدأ في أغسطس، في إمداد منطقتي الرباط والدار البيضاء حيث يعيش 12 مليون مغربي.

وسيتم توجيه المياه أيضا لمسافة 300 كيلومتر أخرى إلى ثاني أكبر سد في المغرب (المسيرة) والممتلئ حاليا بنسبة 2.5 بالمئة.

ويوفر المسيرة 80 بالمئة من المياه اللازمة لري منطقتي دكالة وتادلة المعتمدتين على الزراعة.

وقال بركة "هذا المشروع له طابع استراتيجي للمملكة لأنه يستهدف المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ".