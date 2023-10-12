العالم اليوم - إسرائيل تجمع 200 مليون دولار من سندات الشتات منذ بدء الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:10 مساءً - قالت مجموعة "سندات إسرائيل" في بيان إن إسرائيل جمعت 200 مليون دولار من سندات الشتات منذ بدء الحرب مع حماس.

وأوضحت المجموعة، وهي أداة الحكومة لسندات الشتات، أن حكومة الولايات والحكومات المحلية الأميركية اشترت سندات بما يصل إلى 150 مليون دولار.

وقال داني نافيه رئيس المجموعة في بيان "كان الرد في العديد من الولايات الأميركية فوريا وتجاوز الطلب حجم السندات الإسرائيلية التي كنا قادرين على بيعها في ذلك الوقت".

وكان المجموعة قد أطلقت حملة دولية لجمع الأموال لصالح الدولة اليهودية بسبب حالة حرب.

وجاء على موقع "سندات إسرائيل" على الإنترنت، أن لديها ما قيمته 5.4 مليار دولار من السندات المستحقة اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل، وهو ما يمثل حوالي 12 بالمئة من الدين الحكومي الخارجي للبلاد.

ووصف أحد مندوبي المبيعات هذه الخطوة بأنها "دعوة لتجديد الاستثمار في إسرائيل، وللمساعدة أيضًا في الأحداث الجارية".

من جانبه قال بنك جيه بي مورغان، إنه يتوقع زيادة في الإنفاق المالي وأن "المساعدة المالية الأجنبية من المرجح أن تغطي جزءًا فقط من العجز المتزايد، لذا فإن إصدار الديون سيحتاج إلى زيادة".