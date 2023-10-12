الخارجية الفرنسية: 12 مواطنا فرنسيا قتلوا فى إسرائيل منذ السبت الماضى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:17 مساءً - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، اليوم /الخميس/، مقتل مواطن فرنسى آخر فى الهجمات التى استهدفت إسرائيل منذ /السبت/ الماضى، ليرتفع إجمالى عدد الفرنسيين الذين لقوا حتفهم فى هذه الهجمات إلى 12 فرنسيا.

وقالت آن كلير لوجندر إن فرنسا تأسف لمقتل مواطن فرنسى آخر، ما يرفع عدد ضحايا الهجمات التى استهدفت إسرائيل إلى 12، مضيفة أن فرنسا "ليس لديها بعد أخبار عن 17 من مواطنيها ويعتبر اختفاؤهم مقلقا للغاية.

كما أعلنت أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا ستتوجه إلى مطار شارل ديجول مساء اليوم /الخميس/ لاستقبال أول فوج من الفرنسيين العائدين من إسرائيل.

وأضافت: أنه سيتم تنظيم عدة رحلات جوية أخرى يومى الجمعة والسبت للسماح لفرنسيين آخرين للعودة إلى فرنسا، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تعمل مع الخطوط الجوية الفرنسية من أجل "استئناف رحلاتها فى أقرب وقت بين البلدين.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد أعلنت أمس خلال جلسة استجواب الحكومة فى مجلس الشيوخ، أن 10 فرنسيين لقوا حتفهم فى إسرائيل منذ السبت الماضي، فى حين لا يزال 18 آخرين فى عداد المفقودين، من بينهم عدد من الأطفال ربما اختطفوا، وأضافت أن الحكومة على اتصال دائم مع عائلات الضحايا.