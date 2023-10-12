الاتحاد الأوروبى يؤكد مجددا حق قطاع غزة فى الحصول على الغذاء والماء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:17 مساءً - أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مجددًا حق قطاع غزة فى الحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقًا للقانون الإنساني الدولى.

كما دعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إلى وقف العنف، موضحًا أن الاتحاد يعمل مع الشركاء الدوليين بشأن إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن حركة "حماس" قد بدأت منذ يوم السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، وقامت بدك المدن الإسرائيلية بآلاف من الصواريخ، وتسلل مقاومون بحرًا وبرًا وجوًا إلى مستوطنات الغلاف. وأسفر "طوفان الأقصى" حتى الآن عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين، وفي المقابل، أسفر القصف الجوي الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.