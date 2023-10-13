نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة كورية تعقد ندوة لمناقشة تطوير الرعاية الصحية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر ووزارة الصحة والسكان ندوتهما السنوية لتبادل المعرفة بعنوان "معًا من أجل صحة أفضل"، بحضور سفير جمهورية كوريا كيم يونج هيون، والسفير حاتم حسوبة نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والشؤون الثقافية العامة والدينية؛ والدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية وجينيونج كيم، المديرة الإقليمية لمكتب كويكا في مصر.

وفي كلمته، أكد السفير الكوري كيم هيون على التزام كوريا بتعميق الشراكات الثنائية في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن "عقد هذه الندوة اليوم فرصة مناسبة جدًا حيث تحرص كوريا على استكشاف شراكة أعمق مع الحكومة المصرية في قطاع الصحة مثل تعزيز نظام الاستجابة للطوارئ والاستثمار في صناعة الأدوية".

وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع المشاركين المتميزين وأتمنى أن تكون الندوة بناءة للغاية اليوم، وآمل أن يساعد حدث اليوم في تعزيز أواصر صداقتنا وشراكتنا من أجل التنمية المستدامة والرخاء المشترك".

وأعرب الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون العلاقات الصحية الخارجية عن امتنانه للجانب الكوري على هذا الدعم الكبير في مجال الصحة قائلا: "كل هذه الخبرات التي تم تبادلها ستحدث تغييرا في نظامنا الصحي في مصر".

وأشاد السفير حاتم حسوبة، نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والشؤون الثقافية العامة والدينية، بالشراكة القوية والثابتة بين البلدين، وتوقع أن تسفر هذه الشراكة عن المزيد من النتائج المثمرة في التعاون الفني إلى جانب التبادلات الثقافية.

ومن جانبها، قالت جينيونج كيم، المديرة الإقليمية للوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، إن الندوة كانت مثمرة للغاية وذات صلة بالموضوع، متابعة: "ناقشنا ردود الفعل والأفكار من تنفيذ خطط العمل خلال خدماتهم الحكومية، وآمل أن تؤدي هذه الندوة إلى مزيد من التعاون في قطاع الصحة."

وذكرت الدكتورة إيناس يونس، رئيسة المكتب الفني للعلاقات الصحية الخارجية، أن الحالة الكورية للتنمية في قطاع الصحة كانت وثيقة الصلة بمصر، لأن كوريا تطورت من دولة متلقية للمساعدات الإنمائية الرسمية إلى دولة مانحة. وأضافت أن هذا التشابه بين الحالتين المصرية والكورية، ألهم المصريين إلى حد كبير عند تطوير نموذج التنمية المستدامة الخاص بهم، مستفيدين من التجربة الكورية.

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي "الصحة العالمية والعلاقات الدولية في مصر" في الفترة من 2021 إلى 2023 على التوالي، حيث تم تدريب إجمالي 58 متدربًا من وزارة الصحة والسكان.

وفي هذا العام، والذي كان العام الختامي للبرنامج التدريبي، قام 16 متدربًا بزيارة كوريا لحضور البرنامج، حيث قاموا بزيارات ميدانية وشاركوا في محاضرات.

وتم تصميم البرنامج التدريبي لتحسين كفاءة وفعالية تعاون الحكومة المصرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين في جميع مجالات المساعدة الإنمائية الرسمية الصحية من أجل علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف أكثر مرونة في المجال الصحي.