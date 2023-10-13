نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جو ممتاز وشمس ساطعة" أعرف حالة الطقس اليوم في نابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في نابلس …تقع مدينة نابلس ضمن إقليم مناخ البحر الأبيض المتوسط الذي يتميز باعتداله وهوائه اللطيف، هطول الأمطار في نابلس يقتصر علي فصل الشتاء والربيع ومن المتوقع أن الطقس اليوم في نابلس صافي والشمس ساطعة ويوجد إحتمال ضئيل لسقوط الأمطار .

وترصد بوابة الفجر الإخبارية لمتابعيها كل ما يخص حالة الطقس في نابلس اليوم 12 أكتوبر 2023 وتوقعات حالة الطقس غدا.

حالة الطقس اليوم في نابلس



توقعات حالة الطقس اليوم في نابلس



حسب توقعات حالة الطقس من المركز الوطني للأرصاد الخميس 12 أكتوبر 2023 سيكون الطقس في نابلس صاف مع بعض السحب المتفرقة، وسيكون ضوء الشمس ساطع معظم اليوم مع بعض الغيوم في المساء، في المجمل سيكون الطقس دافئ نسبيا.

درجة الحرارة الكبرى في نابلس اليوم هي 27 درجة مئوية (81 درجة فهرنهايت) بينما درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية (62 درجة فهرنهايت).

الظروف الجوية في نابلس اليوم 12 أكتوبر

حسب توقعات هيئة الارصاد الجوية في نابلس اليوم ستهب الرياح من الأتجاة الجنوبي الغربي إلى الجنوبي الشرقي،وستكون سرعتها تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترا في الساعة، وستكون الرياح نشطة في بعض المناطق، خاصة الجبلية، مما قد يودي إلى هبوب العواصف الرملية، وأحتمال هطول الأمطار على نابلس اليوم منخفضة جدا.

الرطوبة في نابلس اليوم 12 أكتوبر

حسب التوقعات لحالة الطقس في نابلس ستكون الرطوبة النسبية 65%. وهذا يعني أن الهواء في نابلس سيكون حارا ورطبا نسبيا، وقد يتسبب هذا في الشعور بالتعب والإرهاق.

نسبة الرطوبة صباحًا: 60%

نسبة الرطوبة ظهرًا: 65%

نسبة الرطوبة عصرًا: 70%

نسبة الرطوبة مساءً: 65%

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حالة الطقس اليوم في نابلس

نصائح للتعامل مع الطقس في نابلس

1-تابع نشرة الأخبار الجوية بانتظام.

2-كن حذرًا من الرياح، فمن المتوقع أن تكون الرياح قوية في بعض المناطق، خاصة في المناطق الجبلية.

3- اشرب الكثير من السوائل، لان الطقس سيكون حارًا ورطبًا، لذا تأكد من شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

توقعات الطقس غدا في نابلس

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية سيكون الطقس في نابلس غدا الجمعة غائما جزئيا، مع إحتمالية هطول أمطار خفيفة، وتكون درجات الحرارة معتدلة.

درجة الحرارة القصوى غدا 22 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية.

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