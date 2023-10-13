العالم اليوم - ماكرون يدعو إسرائيل لرد "قوي وعادل" على عملية "حماس"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 12:23 صباحاً - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إسرائيل إلى رد "قوي وعادل" على العملية "الإرهابية" التي شنتها حركة حماس السبت.

وقال ماكرون في خطاب متلفز إن "الرد الوحيد على الإرهاب، الرد الوحيد الممكن، هو دائما رد قوي وعادل".

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستقوم بكل ما في وسعها لتأمين الافراج عن الرهائن الذين خطفتهم حركة حماس.

وأضاف: "لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بما فيها حماس، من خلال ضربات دقيقة لكن مع الحفاظ على التجمعات المدنية لأن هذا هو واجب الديمقراطية".

وتوجه ماكرون إلى عائلات الفرنسيين المخطوفين بالقول إن باريس "ستقوم بكل الممكن الى جانب السلطات الإسرائيلية وشركائنا لعودة هؤلاء آمنين إلى منازلهم".