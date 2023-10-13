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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - (محرقة للأطفال وإبادة للكبار) الحكومة الفلسطينية تكشف الأوضاع في غزة

عاجل - (محرقة للأطفال وإبادة للكبار) الحكومة الفلسطينية تكشف الأوضاع في غزة، دخلت عملية طوفان الأقصى يومها السابع، مع استمرار تصاعد الأحداث بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال، حيث يشهد قطاع غزة هجمات متتالية تشنها قوات الاحتلال على المنازل والمستشفيات فيما وصف بالإبادة الجماعية.

عاجل - (محرقة للأطفال وإبادة للكبار) الحكومة الفلسطينية تكشف الأوضاع في غزة

عاجل - (محرقة للأطفال وإبادة للكبار) الحكومة الفلسطينية تكشف الأوضاع في غزة

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: "قطاع غزة يعيش أوضاعًا غير مسبوقة، ويعاني المدنيين من انقطاع المياه والكهرباء والأدوية والمواد الغذائية".

وأضاف: "في هذه الأثناء هناك 15 شخصا تحت الأنقاض في غزة، إنها محرقة تستهدف الأطفال في القطاع وسط صمت دولي ودعم لإسرائيل بتحريك سفنها وبوارجها لقطع شريان الحياة في غزة".

وتابع ملحم: "إسرائيل تستهدف المستشفيات وتدمر المنازل والجامعات، ويطال القصف سيارات الإسعاف، ورغم ذلك تقف الولايات المتحدة ضد الضحية في هذه الحرب، وتقوم بتشجيعه للاستمرار في أعماله التي ترقى لما ارتكبته النازية".

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1537 شخصا، فيما أصيب نحو 6612 شخص أخرين، مُشيرة إلى أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 32 شخصا، وأصيب أكثر من 600 أخرين، احتاج 190 منهم للعلاج داخل المستشفيات.

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عاجل فلسطين الآن.. آخر تطورات طوفان الأقصى

عاجل - (محرقة للأطفال وإبادة للكبار) الحكومة الفلسطينية تكشف الأوضاع في غزة

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية آخر تطورات عملية طوفان الأقصى الآن، ويمكن متابعة أحداث فلسطين اليوم بالإضافة لأحداث إسرائيل الآن من خلال الرابط التالي هنا.

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