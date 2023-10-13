العالم اليوم - الحكومة الإسرائيلية توافق على إخلاء مستوطنات محيط غزة

انتم الان تتابعون خبر الحكومة الإسرائيلية توافق على إخلاء مستوطنات محيط غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 01:19 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج، اليوم الجمعة، بأنه سيتم إخلاء بلدة سديروت القريبة من غزة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن وزراء الحكومة الإسرائيلية وافقوا على خطة لإجلاء سكان بلدات غلاف غزة.

وتمتلك سديروت أهمية كبرى لكونها من أكبر التجمعات الإسرائيلية في محيط غلاف غزة، وتمثل أيضا أقرب تجمع إسرائيلي لغزة إذ تبعد عنه بنحو 1.5 كيلومتر فقط.

وتمتد سديروت على مساحة 5 كيلومترات، وأنشئت عام 1951 على أراضي قرية نجد الفلسطينية، ويقطنها أكثر من 27 ألف نسمة، وهي مزودة بأنظمة ليزر عالية الطاقة للتصدي للصواريخ.

وكانت السطات الإسرائيلية قد أعلنت الخميس ارتفاع الحصيلة الإجمالية لقتلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل إلى 1300 شخص، فضلا عن أكثر من 3300 جريح، من بينهم العشرات في حالة حرجة.