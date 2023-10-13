نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع درجات الحرارة في أريحا.. اعرف حالة الطقس اليوم 13 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في أريحا.. تقع محافظة أريحا ضمن إقليم المناخ المداري الصحراوي الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة فيه، وتسقط عليه آشعة الشمس معظم أوقات السنه تسقط الأمطار على أريحا بكميات قليلة جدا لا تكفي لري محاصيلها.

من المتوقع أن الطقس اليوم 13 أكتوبر في أريحا حار لشديد الحرارة، مع سماء صافية.

وترصد بوابة الفجر الإخبارية لمتابعيها كل ما يخص حالة الطقس في أريحا اليوم 13 أكتوبر 2023 وتوقعات حالة الطقس غدا 14 أكتوبر.

حالة الطقس اليوم في أريحا



توقعات حالة الطقس اليوم في أريحا



حسب توقعات حالة الطقس من المركز الوطني للأرصاد الجمعة 13 أكتوبر 2023 سيكون الطقس في أريحا شديد الحرارة والسماء ستكون صافية نسبيا، وسيكون ضوء الشمس ساطع معظم اليوم، في المجمل سيكون الطقس حارا لشديد الحرارة.

درجة الحرارة الكبرى في أريحا اليوم هي 33 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية.

الصباح: الطقس صافٍ، مع درجة حرارة تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية.

الظهيرة: الطقس حار، مع درجة حرارة تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية.

المساء: الطقس صافٍ، مع درجة حرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

الظروف الجوية في أريحا اليوم 13 أكتوبر

حسب توقعات هيئة الارصاد الجوية في أريحا اليوم ستكون الرياح غربية تهب إلى الجنوب الغربي بسرعة تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومترا في الساعة، وأحتمال هطول الأمطار على أريحا اليوم هو 0%.

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الرطوبة في أريحا اليوم 13 أكتوبر

حسب التوقعات لحالة الطقس في أريحا ستكون الرطوبة النسبية من39%إلى 73%. وهذا يعني أن الهواء في أريحا سيكون حارا إلى شديد الحرارة، وقد يتسبب هذا في الشعور بالتعب والإرهاق والتصبب عرقا.

الفجر نسبة الرطوبة 73٪.

الصباح نسبة الرطوبة 57٪.

الظهيرة نسبة الرطوبة 39٪.

المساء نسبة الرطوبة 55٪.

الليل نسبة الرطوبة 65٪.

حالة الطقس اليوم في أريحا

نصائح للتعامل مع الطقس في أريحا

1-تابع نشرة الأخبار الجوية وتوقعات الطقس بانتظام.

2-ارتد ملابس خفيفة وفضفاضة.

3- اشرب الكثير من السوائل، لان الطقس سيكون حارًا ورطبًا، لذا تأكد من شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

4-أجلس في أماكن وجود الظل.

توقعات الطقس غدا في أريحا

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية سيكون الطقس في أريحا غدا السبت غائما ليلا وصافي نهارا، مع إحتمالية هطول أمطار خفيفة، وتكون درجات الحرارة مرتفعة.

درجة الحرارة القصوى غدا 32 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية.

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