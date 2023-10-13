العالم اليوم - سوناك يؤكد وقوف بريطانيا مع إسرائيل..ويتعهد بدعم عسكري إضافي

انتم الان تتابعون خبر سوناك يؤكد وقوف بريطانيا مع إسرائيل..ويتعهد بدعم عسكري إضافي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 04:20 صباحاً - قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك تحدث مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء يوم الخميس للتأكيد على دعم لندن لإسرائيل في أعقاب هجوم حماس.

وناقش الزعيمان رد إسرائيل على حماس في غزة، حيث أكد سوناك أن بريطانيا سمحت بإرسال حزمة دعم كبيرة إلى المنطقة تشمل طائرات مراقبة تابعة لسلاح الجو الملكي وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "مرلين".

ووفق بيان بريطاني رسمي، فإن لندن "ستنشر دعما عسكريا إضافيا في الأيام المقبلة لتعزيز الأمن في المنطقة الأوسع وتهدئة أي محاولات لتصعيد الصراع".

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان بوقت سابق من يوم الخميس: "ستبدأ الدوريات البحرية وطائرات المراقبة العمل في المنطقة اعتبارا من الجمعة لرصد التهديدات للاستقرار الإقليمي، مثل نقل الأسلحة إلى جماعات إرهابية".

وأضاف البيان: "بدأت طائرات تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي دوريات لمساعدة الشركاء على رصد التهديدات الناشئة للأمن الإقليمي".