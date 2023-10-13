نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم على مركز للشرطة الصهيونية واستشهاد البطل المهاجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الاسرائيلية، الخميس، عن تعرض أحد مراكزها في القدس الشرقية لإطلاق نار، مؤكدة "شلّ حركة" المهاجم وإصابة اثنين من عناصرها.

وشاهد مصور وكالة فرانس برس ما يرجح أنها جثة خارج مركز شرطة "شاليم" في شارع صلاح الدين قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية، بينما انتشر عشرات من عناصر قوات الأمن في المنطقة.

وقالت الشرطة نقلا عن مسعفين إن "أحد الضباط في حالة خطيرة والآخر أصيب بجروح طفيفة".

وقال مصور فرانس برس إن جثمان الشاب وُضِعَ في كيس بلاستيكي أسود.وقال بيان للشرطة إن المهاجم كان يحمل "سلاحا من نوع كارلو قام باطلاق النار باتجاه أفراد الشرطة عند مدخل مركز الشرطة، حاول الهروب من مكان الحادث، لكن أفراد الشرطة أطلقوا النار باتجاهه".

وأشار ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية إلى أن "الشاب من حي بيت حنينا بالقدس الشرقية ويبلغ من العمر 21 عاما".

واضاف البيان "تم استدعاء قوات كبيرة من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، للمسح والتفتيش في المكان من أجل رصد شركاء مشتبهين بالهجوم المسلح الذي وصفته الشرطة" بالإرهابي".

وأغلقت الشرطة جميع أبواب البلدة القديمة لا تسمح فيها بالخروج أو الدخول منها.