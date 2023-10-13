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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الإمارات ترد على وصول الطائرات العسكرية الامريكية إلى قاعدة الظفرة

عاجل - الإمارات ترد على وصول الطائرات العسكرية الامريكية إلى قاعدة الظفرة، تداولت وسائل الإعلام الدولية، وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية، لتقديم الدعم إلى إسرائيل.

عاجل - الإمارات ترد على وصول الطائرات العسكرية الامريكية إلى قاعدة الظفرة

عاجل - الإمارات ترد على وصول الطائرات العسكرية الامريكية إلى قاعدة الظفرة

نفت وزارة الدفاع الإماراتية، المزاعم التي تم تداولها عن الطائرات العسكرية الأمريكية، التي وصلت إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل.

وقالت الوزارة: “أن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجرى وفق جداول زمنية محددة مسبقًا منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليًا”، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا أساس لها من الصحة.

الاحتلال يوزع قطع من الأسلحة الطويلة على سكان المستوطنات

أعلن وزير أمن الاحتلال إيتمار بن جفير، أنه تم توزيع الآلاف من قطع الأسلحة الطويلة، على السكان في المستوطنات الشمالية، مُشيرًا إلى أنه تم شراء نحو 4 آلاف قطعة سلاح طويل من أصل نحو 20 ألفا، سيتم شراؤها خلال الأيام المقبلة.

وقال بن جفير: "تم خلال اليومين الماضيين توزيع نحو 2000 قطعة سلاح على عشرات المستوطنات في المناطق الشمالية والساحلية، وفي اليومين المقبلين، سيتم توزيع المزيد من الأسلحة في مستوطنات أخرى".

عاجل - استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية

عاجل - الإمارات ترد على وصول الطائرات العسكرية الامريكية إلى قاعدة الظفرة

أعلنت وزيرة إعلام الاحتلال الإسرائيلي جاليت ديستال، استقالتها، بعد وقت قليل من مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على تشكيل حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتضم حكومة الحرب كلًا من: ( رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، زعيم معسكر الدولة بيني جانتس، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق جادي ايزنكوت، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر).

ولم ينضم رئيس وزراء الاحتلال السابق يأير لابيد إلى الحكومة، ولكن اشار بيان الكنيست إلى حجز مقعد له في حكومة الحرب المعلنة.

وأتهم لابيد نتنياهو، بفشل لا يغتفر في منع هجمات حماس على إسرائيل، التي بدأت يوم السبت الماضي.

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