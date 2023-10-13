العالم اليوم - وزارة دفاع الإمارات تنفي وصول طائرات أميركية لقاعدة الظفرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 05:17 صباحاً - نفت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الخميس، المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأميركية إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأميركية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقا منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية".

وشددت الوزارة على أن تواجد هذه الطائرات الأميركية في قاعدة الظفرة "لا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليا"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".