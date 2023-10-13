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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية، علقت منظمة الصحة العالمية، على الأحداث بين فلسطين وإسرائيل، حيث أكدت أن كل ساعة تمر تقلل من الفرصة المتاحة لمنع وقوع كارثة إنسانية.

عاجل - الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية

عاجل - الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان: "النظام الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار، وكل ساعة تمر تقلل من الفرصة المتاحة لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا تعذّر إيصال الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى قطاع غزة على وجه السرعة بسبب الحصار الكامل المفروض عليه".

وأضاف: "الكهرباء لم تعد متوفرة في غزة إلا لساعات قليلة كل يوم، مع الاضطرار إلى اعتماد نظام حصص لتوزيع الكمية القليلة المتبقية من احتياطات الوقود والاعتماد على المولدات لضمان استمرار الأعمال بالغة الأهمية".

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وتابعت الصحة العالمية: "مثل هذه الأعمال ستتوقف قريبًا عندما ينفد مخزون الوقود، وهو أمر متوقع في خلال الأيام القليلة المقبلة. ولو حدث هذا، فسيكون الأثر مدمرًا للمرضى الأكثر ضعفًا، ومنهم المصابون الذين يحتاجون إلى جراحات لإنقاذ حياتهم والمرضى في وحدات العناية المركزة والمواليد الذين يعتمدون على الرعاية في الحاضنات".

وأردفت: "الغارات المتواصلة جوًا وبرًا وبحرًا على قطاع غزة، تفاقم الأزمة؛ بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية الذي يحد من قدرة المستشفيات، التي تعمل بأكثر من طاقتها، على معالجة المرضى والمصابين".

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وأختتمت الصحة العالمية: "إذا لم تدخل مساعدات إنسانية، ولا سيما الخدمات الصحية، واللوازم الطبية، والأغذية، والمياه النظيفة، والوقود، والمواد غير الغذائية، فورًا إلى غزة، فلن يتمكن الشركاء في المجالين الإنساني والصحي من تلبية الاحتياجات العاجلة لمّن هم في أمسّ الحاجة إليها".

ودعت المنظمة إلى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية والمدنيين من الهجمات، وفتح ممر إنساني فورًا لضمان عدم وجود أي عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية، بالإضافة لإجلاء المرضى والمصابين، مجددةً دعوتها إلى احترام مرافق الرعاية الصحية وحمايتها.

عاجل - مصر تطلق حملة إغاثة للشعب الفلسطيني

قالت وزارة الخارجية في بيان: "تدعو مصر جميعَ الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة".

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى

عاجل - الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1537 شخصا، فيما أصيب نحو 6612 شخص أخرين، مُشيرة إلى أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 32 شخصا، وأصيب أكثر من 600 أخرين، احتاج 190 منهم للعلاج داخل المستشفيات.