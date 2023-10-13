نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللهيان يوضح موقف إيران من فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين سيلقى ردا من "بقية المحاور" وستكون إسرائيل مسؤولة عنها.

وأضاف عبد اللهيان لدى وصوله إلى بيروت يوم الخميس في تصريحات بثها التلفزيون من المطار أن "تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين وقطع المياه والكهرباء يعتبر جريمة حرب".

وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران مستمرة في دعمها للفصائل الفلسطينية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام تصريحات عبد اللهيان التي قال فيها إن عملية (طوفان الأقصى) "جاءت ردا على جرائم الكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".وتابع قائلا: "إن قطع الماء والكهرباء واستهداف المدنيين من أهل غزة هي جريمة حرب يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني وداعميه سيكونون مسؤولين عن نتائج استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني".

واختتم عبد اللهيان حديثه قائلا: "في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة، فإن فتح جبهات أخرى هو احتمال قائم".