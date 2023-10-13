العالم اليوم - إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بترحيل سكان شمال غزة نحو الجنوب

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بترحيل سكان شمال غزة نحو الجنوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 06:23 صباحاً - قالت الأمم المتحدة في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة".

وأضاف دوجاريك: "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

وتابع دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية قد قالت إن وزراء الحكومة الإسرائيلية وافقوا على خطة لإجلاء سكان بلدات غلاف غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية برية في غزة، وينتظر الموافقة السياسية للتحرك.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية في تقرير، أن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في قطاع غزة لأشهر.

وأضافت أن الهدف من العملية البرية للجيش الإسرائيلي يتمثل بــ"بتجريد القطاع من السلاح".