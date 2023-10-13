نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الإسرائيلية توافق على إخلاء مستوطنات محيط غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة الصهيونية أنه سيتم إخلاء بلدة سديروت القريبة من غزة، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقالت قناة "كان" الصهيونية إن وزراء الحكومة الإسرائيلية وافقوا على خطة لإجلاء سكان بلدات غلاف غزة.

وتمتلك سديروت أهمية كبرى لكونها من أكبر التجمعات الإسرائيلية في محيط غلاف غزة، وتمثل أيضا أقرب تجمع إسرائيلي لغزة إذ تبعد عنه بنحو 1.5 كيلومتر فقط.

وتمتد سديروت على مساحة 5 كيلومترات، وأنشئت عام 1951 على أراضي قرية نجد الفلسطينية، ويقطنها أكثر من 27 ألف نسمة، وهي مزودة بأنظمة ليزر عالية الطاقة للتصدي للصواريخ.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت الخميس ارتفاع الحصيلة الإجمالية لقتلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل إلى 1300 شخص، فضلا عن أكثر من 3300 جريح، من بينهم العشرات في حالة حرجة.