العالم اليوم - الأسهم اليابانية تتراجع بعد بيانات التضخم الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الأسهم اليابانية تتراجع بعد بيانات التضخم الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 10:24 صباحاً - تراجعت الأسهم اليابانية، الجمعة، مقتفية أثر انخفاضات وول ستريت خلال الليل بعد بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع والتي عززت احتمالات أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

غير أن خسائر المؤشر نيكي الياباني كانت محدودة بسبب قفزة بلغت 5.75 بالمئة لسهم فاست ريتيلينج ذي الثقل على المؤشر، وهي الشركة المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بعد تقرير أرباح قوي.

وأغلق المؤشر نيكي اليوم منخفضا 0.55 بالمئة عند 32315.99، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.44 بالمئة.

وقال ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي لدى نومورا للأوراق المالية لوكالة رويترز: "إنها بيئة مهيأة لجني الأرباح"، مشيرا إلى ارتفاع المؤشر نيكي 4.8 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الماضية وعطلة نهاية الأسبوع الوشيكة.

وحتى مع عمليات البيع الكبيرة اليوم، لا يزال المؤشر نيكي مرتفعا 4.26 بالمئة خلال الأسبوع بعد سلسلة خسائر خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

ومن بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، لم ينج من الخسائر سوى قطاع التعدين الذي يضم شركات الطاقة في حين قاد قطاع المنسوجات الانخفاضات بنسبة بلغت 2.33 بالمئة.

وهبط قطاع البيع بالتجزئة 1.4 بالمئة رغم قفزة سهم فاست ريتيلينج.

وكان سهم سوميتومو فارما أكبر الخاسرين إذ هوى 6.33 بالمئة.

وانخفض سهم شركة صناعة السيارات نيسان 2.71 بالمئة في حين نزل سهم تويوتا 1.92 بالمئة.

كما انخفض سهما نينتندو وسوني جروب 2.43 بالمئة و1.95 بالمئة على التوالي.