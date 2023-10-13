العالم اليوم - إسرائيل تشدد الأمن في القدس وتعتقل العشرات في الضفة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تشدد الأمن في القدس وتعتقل العشرات في الضفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - فرضت الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في القدس، تحسبا لتظاهرات عقب صلاة الجمعة، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وكانت تقارير صحفية نقلت عن دائرة الأوقاف الإسلامية، أن إسرائيل تحظر دخول المسجد الأقصى لصلاة الجمعة لمن تقل أعمارهم عن 60 سنة.

ومن جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 50 فلسطينيا، خلال عمليات دهم شملت مدنا فلسطينية عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وتركزت هذه الاعتقالات، حسب مراسل "دوت الخليج"، في محافظتي الخليل ونابلس.

وتأتي تلك الأنباء تزامنا مع التطورات العسكرية في غزة، حيث أمر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سكان شمال القطاع بالرحيل إلى جنوبه خلال 24 ساعة، مما يعني نزوح أكثر من مليون فلسطيني.

وفي المقابل، دعت حركة حماس الفلسطينيين في غزة إلى البقاء في منازلهم وتجاهل أوامر الجيش الإسرائيلي.