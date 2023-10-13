العالم اليوم - بوريل يحث الصين على معالجة المشاكل الاقتصادية مع أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، الصين على معالجة الاختلالات الاقتصادية والتجارية، وإلا فإن الجهود التي تبذلها أوروبا لتقليل اعتمادها على الصين قد "تتسارع أكثر بكثير مما ينبغي".

بوريل في زيارة إلى الصين تستغرق ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يجري مناقشات حول قضايا شائكة، منها ما يتعلق بالتجارة وأوكرانيا وحقوق الإنسان.

وقال بوريل لطلاب جامعة بكين في العاصمة، "من مصلحتنا إيجاد أرضية مشتركة لمعالجة الخلل في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية".

وأضاف "وإلا فإن عملية التخلص من المخاطر قد تتسارع بالفعل بشكل أكبر بكثير مما هو جيد إذ سيزيد الرأي العام من ضغوطه على القادة السياسيين لفك الارتباط بشكل أكبر عن الصين".

تم تأجيل رحلة بوريل التي طال انتظارها إلى شنغهاي وبكين مرتين، وتأتي بعد أسبوع من إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقا لمكافحة دعم واردات السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي أثار غضب بكين.

وأصبح العجز التجاري غير المسبوق للتكتل المؤلف من 27 دولة، والذي بلغ 426.08 مليار دولار، نقطة شائكة رئيسية في علاقاته مع الصين، فضلا عن علاقات بكين الوثيقة مع روسيا بعد أزمة أوكرانيا.

وقال بوريل إن أوروبا بحاجة إلى العمل مع الصين، وإن بكين بحاجة إلى العمل مع الاتحاد، مضيفا أن ذلك ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف "سؤالي للصين هو، كيف يمكننا أن نجعل هذا الاعتماد المتبادل أقل إثارة للصراع".