العالم اليوم - موظف بالسفارة الإسرائيلية لدى بكين يتعرض للطعن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - تعرض موظف إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في بكين لهجوم بالطعن، الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الموظف يخضع للعلاج في المستشفى، مشيرة إلى أن "حالته مستقرة".

وأضافت: "يجري التحقيق في خلفية الهجوم".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الدبلوماسي "تعرض لهجوم في منطقة ليست قريبة من السفارة".

ويأتي الهجوم في الوقت الذي ترد فيه إسرائيل، على الهجوم المفاجئ، الذي نفذته حركة حماس في الداخل الإسرائيلي، صباح السبت.

ومن المتوقع أن تقوم القوات الإسرائيلية بـ"هجوم بري" على غزة.

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها أبدت في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط "خيبة أملها الكبيرة"، إزاء عدم إدانة الصين لهجوم حماس.

وقتل ما يزيد على 1500 فلسطيني حتى الآن في هجمات إسرائيلية، فيما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين أكثر من 1300.